Kejaiban air zamzam dibuktikan seorang jemaah calon haji asal Bone, Sulsel, Hannah (70). Nenek Hannah yang sebelumnya mengalami stroke ringan hingga tidak bisa jalan dan berbicara itu mendadak sembuh. Tak hanya diminum, diketahui nenek Hanna juga memakai air zamzam untuk membasuh kedua kaki, tangan, dan wajahnya layaknya orang wudhu.

Setelah tiga hari minum air zamzam sejak Senin (12/6), keajaiban terjadi pada Hanna. Tepat pada hari Rabu, (14/6) setelah Subuh, Hanna tiba-tiba bisa berdiri dan mampu berbicara. Teman-teman sekamarnya pun kaget dan langsung memanggil Ketua KBIH Haji Wata Suryani.

Sebelumnya, tim kesehatan di Asrama Haji Sudiang, Makassr mengidentifikasi Hanna mengalami stroke. Kabar kesembuhan nenek itu pun menjadi kabar bahagia bagi para keluarga.

