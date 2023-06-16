...

Keajaiban Air Zamzam, Jemaah Haji Asal Sulawesi Mendadak Sembuh dari Stroke Usai Minum Air Zamzam

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 10:35 WIB
A A A
Kejaiban air zamzam dibuktikan seorang jemaah calon haji asal Bone, Sulsel, Hannah (70). Nenek Hannah yang sebelumnya mengalami stroke ringan hingga tidak bisa jalan dan berbicara itu mendadak sembuh. Tak hanya diminum, diketahui nenek Hanna juga memakai air zamzam untuk membasuh kedua kaki, tangan, dan wajahnya layaknya orang wudhu.
 
Setelah tiga hari minum air zamzam sejak Senin (12/6), keajaiban terjadi pada Hanna. Tepat pada hari Rabu, (14/6) setelah Subuh, Hanna tiba-tiba bisa berdiri dan mampu berbicara. Teman-teman sekamarnya pun kaget dan langsung memanggil Ketua KBIH Haji Wata Suryani. 
 
Sebelumnya, tim kesehatan di Asrama Haji Sudiang, Makassr mengidentifikasi Hanna mengalami stroke. Kabar kesembuhan nenek itu pun menjadi kabar bahagia bagi para keluarga. 
 
Kontributor: Wahyu Ruslan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini