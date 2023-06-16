...

Pria Lempar Anjing ke Rawa Berisi Buaya di Nunukan, Pelaku Diperiksa Polisi

Usman Coddang, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 22:41 WIB
Sekelompok pemuda melemparkan seekor anjing ke dalam rawa sebagai mangsa buaya di Kecamatan Sembakung, Nunukan, Kalimantan Utara. Aksi sadis ini pun viral di media sosial dan dilaporkan para aktivis pecinta hewan ke Polres Nunukan.
 
Diduga sekelompok pemuda yang melakukan aksi keji tersebut merupakan pekerja tambang minyak disekitar lokasi.
 
Pelaku dan rekan-rekannya kini telah menjalani pemeriksaan di Polsek Sembakung dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

