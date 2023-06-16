Puluhan kepala keluarga kesulitan air bersih akibat kekeringan di Daerah Seberang Pebayan, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Warga terpaksa harus mengantre untuk mendapat bantuan air bersih yang disalurkan oleh BPBD Kota Padang, warga mengaku sudah tidak memiliki sumber air bersih yang biasanya mereka dapatkan diatas bukit lantaran sudah kering.

Sementara, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD menyiapkan 5 ribu liter air bersih perhari, bagi pemukiman warga yang mengalami kekeringan.

(fru)

