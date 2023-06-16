Sekelompok pelajar berbekal clurit berukuran besar membacok pelajar saat terjadi tawuran di Jalan Raya Kodam, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibatnya korban tewas kehabisan darah setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Polisi langsung memburu para pelaku, dan menangkap 3 pelajar yang melakukan pembacokan terhadap korban. Petugas juga mengamankan berbagai jenis sajam, tongkat baseball dan stik yang disimpan diatap sebuah rumah kosong.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News