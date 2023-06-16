Upaya pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban khususnya jenis sapi di pasaran terus dilakukan seiring dengan mulai meningkatnya penjualan hewan kurban. Melalui tim satgas penanganan hewan kurban, Dinas Pertanian dan peternakan Sidoarjo menemukan 250 ekor sapi kurban yang terserang virus Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyebabkan hewan kurban mengalami penyakit kulit

Meski tidak membahayakan Dinas Pertanian dan Peternakan Sidoarjo melarang peternak menjual sapi yang terserang virus tersebut. Selain memeriksa kesehatan sapi kurban, tim juga memberikan suplemen vitamin kepada sejumlah ekor sapi yang berpotensi terserang virus LSD.

(fru)

