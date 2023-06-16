...

Tim Satgas Temukan Ratusan Sapi Kurban di Sidoarjo Terserang LSD

Pramono Putra, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 20:16 WIB
A A A
Upaya pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban khususnya jenis sapi di pasaran terus dilakukan seiring dengan mulai meningkatnya penjualan hewan kurban. Melalui tim satgas penanganan hewan kurban, Dinas Pertanian dan peternakan Sidoarjo menemukan 250 ekor sapi kurban yang terserang virus Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyebabkan hewan kurban mengalami penyakit kulit
 
Meski tidak membahayakan Dinas Pertanian dan Peternakan Sidoarjo melarang peternak menjual sapi yang terserang virus tersebut. Selain memeriksa kesehatan sapi kurban, tim juga memberikan suplemen vitamin kepada sejumlah ekor sapi yang berpotensi terserang virus LSD.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini