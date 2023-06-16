Diguyur hujan deras sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir, Jumat(16/6) sore. Bahkan kondisi di ruas Jalan Kol Masturi yang menghubungkan Kota Bandung menuju Cimahi sempat lumpuh akibat bajir.

Sejumlah motor dan mobil terjebak derasnya arus banjir akibat saluran air dan sungai yang meluap. Curah hujan tinggi dan diperburuk saluran drainase yang kecil membuat volume air yang melimpah meluap ke jalanan.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(rns)

