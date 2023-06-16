...

Survei IPO Sebut Nama TGB Muncul sebagai Kandidat Bacawapres Ganjar, Waketum DPP Perindo Bersyukur

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 17:36 WIB
A A A
Nama Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi muncul sebagai salah satu kandidat Bacawapres dari Bacapres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Hal tersebut mengemuka saat publikasi survei opini publik oleh Indonesia Political Opinion (IPO), di Jakarta, Jumat (16/6/2023)
 
TGB Zainul Majdi, mantan Gubernur NTB masuk dalam daftar Bacawapres. Dengan skema pilihan 20 nama semi terbuka dari survei IPO dengan elektabilitas 1,9 persen
 
Nama TGB kembali muncul signifikan dalam pertanyaan survei IPO. Pasangan Ganjar Pranowo-TGB M. Zainul Majdi ada di posisi ketiga

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini