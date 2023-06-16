Nama Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi muncul sebagai salah satu kandidat Bacawapres dari Bacapres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Hal tersebut mengemuka saat publikasi survei opini publik oleh Indonesia Political Opinion (IPO), di Jakarta, Jumat (16/6/2023)

TGB Zainul Majdi, mantan Gubernur NTB masuk dalam daftar Bacawapres. Dengan skema pilihan 20 nama semi terbuka dari survei IPO dengan elektabilitas 1,9 persen

Nama TGB kembali muncul signifikan dalam pertanyaan survei IPO. Pasangan Ganjar Pranowo-TGB M. Zainul Majdi ada di posisi ketiga

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News