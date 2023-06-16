Pemerintah akan melakukan investigasi terkait keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Sejauh ini, kurikulum mau pembelajaran sekolah yang dikeluarkan Al Zaytun tidak berseberangan dengan dengan kurikulum Kementerian Agama (Kemenag). Namun, MUI menilai Al Zaytun sudah menyimpang dari ajaran Islam

Sebelumnya, viral di media sosial, pernyataan pimpinan Ponpes Panji Gumilang yang kontroversial. Diantaranya soal tata salat, mazhab hingga haji yang dianggap berseberangan dengan islam

Kontributor : Toiskandar

Produser : Nofellisa

(rns)

