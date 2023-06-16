...

MUI Nilai Menyimpang dari Ajaran Islam, Kemenag Akan Investigasi Ponpes Al Zaytun

Toiskandar, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 15:52 WIB
Pemerintah akan melakukan investigasi terkait keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
 
Sejauh ini, kurikulum mau pembelajaran sekolah yang dikeluarkan Al Zaytun tidak berseberangan dengan dengan kurikulum Kementerian Agama (Kemenag). Namun, MUI menilai Al Zaytun sudah menyimpang dari ajaran Islam
 
Sebelumnya, viral di media sosial, pernyataan pimpinan Ponpes Panji Gumilang yang kontroversial. Diantaranya soal tata salat, mazhab hingga haji yang dianggap berseberangan dengan islam
 
