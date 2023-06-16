Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berpesan kepada prajurit Kepolisian untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul demi terciptanya pondasi keamanan negara yang kuat

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menjadi pembicara acara dialog kebangsaan. Kegiatan berlangsung di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jum'at (16/6/2023)

Dalam sejarah peradaban manusia, negara yang kuat dan negara yang berhasil selalu memiliki polisi yang unggul dan polisi yang hebat, serta polisi yang dicintai rakyat

Reporter: Riana Rizkia

Produser : Nofellisa

(rns)

