Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan melepas ratusan prajurit TNI dari Yonif 751/Rider untuk melaksanakan tugas ke Nduga, Papua Pegunungan.

Ratusan personil ini akan menggantikan Satgas Yonif Rider 321/GT yang purna tugas dan akan kembali ke markas komando di Majalengka, Jawa Barat.

Ratusan prajurit ini akan membantu Pemda Nduga untuk memulangkan ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian, yakni di Wamena, Kuyawage dan Kenyam akibat teror KKB.

Reporter : Fredy Nuboba

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News