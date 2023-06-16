...

Kirim 400 Prajurit TNI ke Nduga, Pangdam Cenderawasih: Bantu Pembangunan dan Pemulangan Pengungsi

Fredy Nuboba, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 13:30 WIB
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan melepas ratusan prajurit TNI dari Yonif 751/Rider untuk melaksanakan tugas ke Nduga, Papua Pegunungan.
 
Ratusan personil ini akan menggantikan Satgas Yonif Rider 321/GT yang purna tugas dan akan kembali ke markas komando di Majalengka, Jawa Barat.
 
Ratusan prajurit ini akan membantu Pemda Nduga untuk memulangkan ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian, yakni di Wamena, Kuyawage dan Kenyam akibat teror KKB.
 
Reporter : Fredy Nuboba
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Berita Terkait

