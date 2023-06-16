Ramai di media sosial kabar mahasiswa Telkom University, Putu Arjuna Nugraha Eka Wana yang dilaporkan hilang selama 12 hari terakhir.

Arjuna dikabarkan pergi dari kediamannya di Kabupaten Bandung, pada Minggu, (4/6/2023) dan juga menjadi komunikasi terakhir kepada orang tua dan temannya. Kedua orang tua yang cemas mendatangi Polresta Bandung untuk menerima penjelasan dari petugas sesuai dengan hasil penyelidikan di lapangan.

Proses pencarian dengan upaya penyelidikan dan memintai keterangan sebanyak 27 saksi hingga kini belum membuahkan hasil.

Reporter : Erick Fahrizal

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

