Mahasiswa Telkom University Hilang Misterius selama 12 Hari

Erick Fahrizal, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 12:45 WIB
Ramai di media sosial kabar mahasiswa Telkom University, Putu Arjuna Nugraha Eka Wana yang dilaporkan hilang selama 12 hari terakhir.
 
Arjuna dikabarkan pergi dari kediamannya di Kabupaten Bandung, pada Minggu, (4/6/2023) dan juga menjadi komunikasi terakhir kepada orang tua dan temannya. Kedua orang tua yang cemas mendatangi Polresta Bandung untuk menerima penjelasan dari petugas sesuai dengan hasil penyelidikan di lapangan.
 
Proses pencarian dengan upaya penyelidikan dan memintai keterangan sebanyak 27 saksi hingga kini belum membuahkan hasil.
 
Reporter : Erick Fahrizal
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

