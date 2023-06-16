Warung di Desa Menilo, Bojonegoro menyediakan kuliner unik, yakni belut dengan bumbu rujak. Pertama belut yang sudah terpotong kecil-kecil ini digoreng. Setelah itu meracik bumbu rujak yang bahanya seperti rujak ulek pada umumnya.

Belut yang masih panas setelah ditiriskan langsung dicampur dengan bumbu rujak. Lengkap dengan sejumlah topping di atasnya, seperti irisan tomat dan bawang merah. Untuk mencoba rujak belut ini Anda cukup mengeluarkan kocek Rp25 ribu.

Reporter : Dedi Mahdi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

