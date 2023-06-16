...

Gegara Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Super Air Jet Denpasar-Medan Ditunda

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 10:15 WIB
Penerbangan Maskapai Super Air Jet (IU-787) yang seharusnya terbang pada Kamis (15/6) pagi, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terganggu. Pasalnya, seorang penumpang pesawat mengaku membawa bom kepada petugas pesawat.
 
Setelah itu, sempat dilakukan pemeriksaan barang-barang pada bagasi pesawat. Pelaku yang diketahui berinisial RI itu pun diamankan oleh petugas keamanan bandara. Diketahui, kejadian terjadi pukul 06.50 WITA, sebelum penerbangan rute Denpasar-Medan lepas landas.
 
Ulah jahil penumpang berinisial RI pun berimbas pada penundaan penerbangan. Meski begitu, penerbangan dapat lepas landas dengan aman usai kejadian tersebut.
 
Kontributor: Bagus Alit
Produser: Akira Aulia W

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

