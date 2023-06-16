Penerbangan Maskapai Super Air Jet (IU-787) yang seharusnya terbang pada Kamis (15/6) pagi, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terganggu. Pasalnya, seorang penumpang pesawat mengaku membawa bom kepada petugas pesawat.

Setelah itu, sempat dilakukan pemeriksaan barang-barang pada bagasi pesawat. Pelaku yang diketahui berinisial RI itu pun diamankan oleh petugas keamanan bandara. Diketahui, kejadian terjadi pukul 06.50 WITA, sebelum penerbangan rute Denpasar-Medan lepas landas.

Ulah jahil penumpang berinisial RI pun berimbas pada penundaan penerbangan. Meski begitu, penerbangan dapat lepas landas dengan aman usai kejadian tersebut.

Kontributor: Bagus Alit

Produser: Akira Aulia W

(fru)

