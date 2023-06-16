...

Markoci, Sapi 1 Ton Asal Bandung Jadi Pilihan Presiden Jokowi untuk Kurban

Billy Maulana, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 09:45 WIB
Inilah Markoci, sapi yang menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk kurban tahun ini. Sapi itu dikeluarkan langsung dari kandang untuk pengecekan terlebih dahulu. Menurut sang pemilik, proses seleksi sapi kurban itu terbilang ketat. Salah satunya mulai dari bobot, kesehatan hingga tampilan. 
 
Beruntung untuk kurban tahun ini, sapi miliknya menjadi satu dari tujuh sapi yang terpilih. Jelang Idul Adha, diketahui bobot sapi diprediksi akan terus bertambah. Rencananya sapi itu akan segera dikirim ke Istana Kepresidenan di Kabupaten Cianjur. 
 
Kontributor: Billy Maulana
Produser: Akira Aulia W

(fru)

