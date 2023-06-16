TNI AU Lanud Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap seekor ular piton raksasa sepanjang 5,5 meter. Ular piton tersebut ditangkap setelah baru saja memangsa rusa di dalam kandang milik Lanud Haluoleo.

Besarnya ular membuat proses penangkapan ular raksasa tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AU. Ular kemudian dibawa ke Halaman Mako Lanud Haluoleo, namun kemudian mati karena mengalami luka dibagian perut akibat tertusuk tanduk rusa.

Kontributor: Febriyono Tamenk

(fru)

