Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mendatangi SMAN 1 Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar untuk memberikan materi Gubernur Mengajar, Ganjar menyampaikan tentang bonus demografi akan didapatkan oleh Indonesia pada tahun 2045 mendatang.

Ganjar juga meminta agar minat dan bakat anak-anak benar-benar diberikan wadah agar perkembangan anak bisa menjadi lebih terarah.

Ganjar juga untuk memberikan materi tentang fungsi dan bahaya media sosial serta pentingnya hidup bertoleransi dengan kelompok minoritas.

Kontributor: Rustaman Nusantara

(fru)

