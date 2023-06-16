...

Ganjar Mengajar di SMAN 1 Kradenan Grobogan Disambut Ratusan Pelajar

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 08:00 WIB
Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mendatangi SMAN 1 Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar untuk memberikan materi Gubernur Mengajar, Ganjar menyampaikan tentang bonus demografi akan didapatkan oleh Indonesia pada tahun 2045 mendatang.
 
Ganjar juga meminta agar minat dan bakat anak-anak benar-benar diberikan wadah agar perkembangan anak bisa menjadi lebih terarah.
 
Ganjar juga untuk memberikan materi  tentang fungsi dan bahaya media sosial serta pentingnya hidup bertoleransi dengan kelompok minoritas.
 
