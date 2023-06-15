Terletak di atas Laut Merah mengunjungi Masjid Ar-Rahmah atau yang dikenal dengan sebutan masjid apung menjadi keharusan jika sedang berada di Jeddah. Dibangun tahun 1985, masjid apung kini makin Indah dengan wajah barunya renovasi tidak menghilangkan ciri khas bangunan yang menjadi identitasnya sebagai masjid apung pertama di dunia salah satunya lukisan kaligrafi Al Quran dengan beragam jenis khat, seperti diwani, riq'ah, dan naskhi.

Suasana akan lebih syahdu jika kita datang di malam hari kubah melingkar terlihat makin indah dengan lampu yang menerangi. Masjid yang berwarna putih saat siang, berubah menjadi hijau karena lampu. Warna itu kemudian dipantulkan oleh laut merah sehingga membentuk bayangan tersendiri.

(fru)

