...

Masjid Apung Ar-Rahmah, Makin Syahdu dengan Wajah Baru

Kamis 15 Juni 2023 18:15 WIB
A A A
Terletak di atas Laut Merah mengunjungi Masjid Ar-Rahmah atau yang dikenal dengan sebutan masjid apung menjadi keharusan jika sedang berada di Jeddah. Dibangun tahun 1985, masjid apung kini makin Indah dengan wajah barunya renovasi tidak menghilangkan ciri khas bangunan yang menjadi identitasnya sebagai masjid apung pertama di dunia salah satunya lukisan kaligrafi Al Quran dengan beragam jenis khat, seperti diwani, riq'ah, dan naskhi.
 
Suasana akan lebih syahdu jika kita datang di malam hari kubah melingkar terlihat makin indah dengan lampu yang menerangi. Masjid yang berwarna putih saat siang, berubah menjadi hijau karena lampu. Warna itu kemudian dipantulkan oleh laut merah sehingga membentuk bayangan tersendiri. 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini