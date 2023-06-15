...

Bule Prancis Nikahi Gadis Desa di Polewali Mandar, Maharnya Seperangkat Alat Salat

Huzair Zainal, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 11:03 WIB
A A A
Video bule Prancis menikahi gadis asal Tinambung, Polewali Mandar, viral. Bule Prancis itu Muhammad, menikahi gadis bernama Nurul Fadillah, Rabu (14/6). 
 
Prosesi ijab kabul dilangsungkan di Masjid Nurrulah di Desa Lekopaddis. Suasana riuh saat akad nikah dan pengantin pria didampingi keluarganya.
 
Uniknya lagi, keluarga pria juga mengenakan pakaian adat khas Sulawesi. Mahar yang diberikan seperangkat alat salat dan perhiasan emas.
 
Kontributor: Huzair Zainal
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

