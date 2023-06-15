...

Gurihnya Cemilan Tradisional Sala Bakar Khas Sumatera Barat

Agung Sulistyo, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 15:00 WIB
Inilah cemilan tradisional asal Minang sala lauak atau sala ikan. Cemilan berbahan dasar tepung beras, ikan dengan bumbu rempah ini sangat gurih. Cemilan ini umumnya berbentuk bulat dan digoreng. 
 
Uniknya, salah satu warung di daerah Tanah Datar Sumbar ini berbeda. Mereka menggabungkan 2 budaya tradisional dan modern. Sala lauak bakar tersebut dibakar dan diberi bumbu barbeque. Bumbu barbeque kemudian dibiarkan meresap hingga ke dalam sala. 
 
Untuk bisa menikmati cemilan ini hanya dibanderol Rp1.000 per bijinya. 
 
Kontributor: Agung Sulistyo
Produser: Akira Aulia W

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

