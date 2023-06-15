Inilah cemilan tradisional asal Minang sala lauak atau sala ikan. Cemilan berbahan dasar tepung beras, ikan dengan bumbu rempah ini sangat gurih. Cemilan ini umumnya berbentuk bulat dan digoreng.

Uniknya, salah satu warung di daerah Tanah Datar Sumbar ini berbeda. Mereka menggabungkan 2 budaya tradisional dan modern. Sala lauak bakar tersebut dibakar dan diberi bumbu barbeque. Bumbu barbeque kemudian dibiarkan meresap hingga ke dalam sala.

Untuk bisa menikmati cemilan ini hanya dibanderol Rp1.000 per bijinya.

Kontributor: Agung Sulistyo

Produser: Akira Aulia W

(rns)

