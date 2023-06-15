Pengurus Masjid Nabawi serahkan 15 kursi roda kepada PPIH Indonesia di Arab Saudi. Bantuan bentuk kepedulian Arab Saudi dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman.

Bantuan diserahkan oleh Asisten Wakil Sekretaris untuk Layanan Kemanusiaan Sukarelawan dan Kemanusiaan Masjid Nabawi Naif Mus ih A Mutairi.

Hal itu disampaikan Kadaker Madinah Zaenal Muttaqin di Masjid Nabawi, Rabu (14/6).

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova



