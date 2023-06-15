WNA ini memasuki sebuah galeri patung dan mengaku mengalami tindakan kriminal dan minta tolong dihubungkan dengan pihak kepolisian. Saat terdengar iring-iringan mobil polisi, WNA tersebut tiba-tiba menghadang mobil dinas dan melakukan perusakan di bagian kap mesin mobil.

WNA tersebut kini telah ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan lantaran pria tersebut menunjukkan perilaku aneh selama di sel tahanan.

(fru)

