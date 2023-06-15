Seorang remaja putri menangis sepanjang jalan usai dicekoki miras oleh teman prianya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja putri tersebut sempat akan diantarkan pulang, namun teman lelakinya meminta syarat untuk berhubungan badan sehingga korban memilih kabur.

Warga dan polisi yang ingin menolong sempat kesulitan karena gadis tersebut, mengalami trauma dan sulit berkomunikasi karena di bawah pengaruh miras.

Polisi mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anaknya terutama saat bepergian malam hari.

