Sapi Sehat dan Bugar, Peternak Banjarnegara Beri Jamu Ramuan Tradisional

Elis Novit, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 21:24 WIB
Jelang hari raya Idul Adha 1444 H kondisi cuaca yang panas dengan suhu yang tidak menentu membuat kondisi sapi kurban rawan terserang virus dan penyakit mengantisipasi terjadinya sapi sakit, peternak di Banjarnegara, Jawa Tengah memiliki cara unik yaitu dengan pemberian jamu tradisional dan vitamin.
 
Jamu tradisional berasal dari aneka campuran rempah sementara untuk vitamin menggunakan b complex, pemberian jamu membuat sapi terjaga staminanya dan memiliki nafsu makan yang besar. Selain pemberian jamu, peternak juga menjaga kebersihan kandang, sirkulasi udara dan menjaga agar sapi tidak stres dengan pemberian pakan secara teratur.

