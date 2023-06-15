Seorang juru parkir liar sebuah minimarket di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat nekat mematok uang parkir motor sebesar Rp10 ribu.

Keributan diduga terjadi karena wanita yang merekam video tersebut bukan pelanggan minimarket dan hanya numpang parkir.

Pelaku sudah diamankan polisi, namun karena tidak adanya unsur pemerasan dalam dugaan pungli tesebut, pelaku akhirnya dibebaskan.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan parkir resmi yang telah disediakan, dan segera melapor jika merasa dirugikan.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News