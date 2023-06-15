...

Prabowo Subianto Angkat Suara soal Proposal Perdamaian Perang Rusia-Ukraina

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 18:51 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara perihal proposal perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina yang dibuatnya. Prabowo menceritakan, proposal perdamaian tersebut diusulkan dalam sebuah forum yang dihadiri sejumlah menteri pertahanan negara lain. Proposal tersebut dibuat Prabowo karena forum tersebut kerap menjadi wadah untuk menyerang negara lain. Prabowo  menyebut proposal tersebut merupakan upayanya dalam menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo yang telah mengunjungi Kiev dan Moskow saat perang berlangsung.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

