Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara perihal proposal perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina yang dibuatnya. Prabowo menceritakan, proposal perdamaian tersebut diusulkan dalam sebuah forum yang dihadiri sejumlah menteri pertahanan negara lain. Proposal tersebut dibuat Prabowo karena forum tersebut kerap menjadi wadah untuk menyerang negara lain. Prabowo menyebut proposal tersebut merupakan upayanya dalam menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo yang telah mengunjungi Kiev dan Moskow saat perang berlangsung.

