Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menindak tegas dugaan pemalsuan laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, jika hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuktikan adanya rekayasa laporan keuangan.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, manipulasi laporan keuangan perusahaan masuk dalam ranah pidana. Dirinya menambahkan, proses hukum menjadi pilihan utama, bila perseroan negara lainnya juga terbukti melakukan tindak pidana serupa.

