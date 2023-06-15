...

Penampakan Proses Evakuasi Monyet Ekor Panjang yang Berlangsung Dramatis

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 16:10 WIB
A A A
Beginilah proses evakuasi seekor monyet milik warga di Cilegon, Banten. Monyet jenis ekor panjang itu sudah berusia 6 tahun yang dipelihara oleh warga. 
 
Hewan tersebut pun hanya patuh dan mengenal pemiliknya karena sering diberi makan. Sementara orang yang tidak di kenal menjadi sasaran amukan monyet tersebut.
 
Diketahui, monyet itu sudah 2 kali lepas dari kandangnya. Bahkan salah seorang kerabat pernah di serang dan mengalami luka gigitan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, monyet itu akan dipindahkan ke tempat asalnya. 
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Akira Aulia W

(rns)

