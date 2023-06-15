...

Polemik Utang, Pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka Ancam Laporkan Anak Buah Sri Mulyani

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 15:45 WIB
Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan melaporkan dua anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya yakni Dirjen Kemenkeu, Rionald Silaban dan Stafsus Kemenkeu, Yustinus Prastowo.
 
Menurut Jusuf, para pemegang saham telah bersepakat dengan menunjuk kuasa hukum terkait berita yang tendensius provokatif. Pasalnya, berita itu mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Meskipun akan melaporkan ke ranah hukum, Jusuf masih menunggu itikad baik dari Yustinus.
 
Jusuf menambahkan, dengan adanya polemik ini pihaknya mengaku tetap menjaga marwah Kemenkeu. Terlebih dirinya bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saling menghargai. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Akira Aulia W

(rns)

