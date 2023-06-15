Presiden Joko Widodo menanggapi perihal Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte yang secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia.

Presiden Jokowi pun menyambut baik kabar tersebut. Meski begitu, Jokowi akan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pengakuan PM Mark tersebut. Menurutnya, pengakuan tersebut dapat berdampak ke segala aspek.

Sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini disampaikan PM Belanda, Mark Rutte dalam sesi debat parlemen Belanda soal dekolonisasi.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira Aulia W

