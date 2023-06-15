...

Sidang Mario Dandy, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dipenuhi Karangan Bunga Justice for David

Ari Sandita, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 11:22 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan putra GP Ansor dengan terdakwa Mario Dandy, Kamis (15/6). 
 
Area depan Gedung PN Jakarta Selatan dipenuhi karangan bunga bertuliskan Justice for David. Namun, tak diketahui siapa pengirim karangan bunga tersebut lantaran tak tertulis pengirimnya. 
 
Adapun area dalam pengadilan tampak dijaga polisi di pintu masuk depan gedung pengadilan.
 
Diketahui, Mario Dandy dan Shane Lukas selaku terdakwa tiba di PN Jaksel, Kamis (15/6) pukul 09.40 WIB. Keduanya datang diantar mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Akira Aulia W

(fru)

