PT KAI sudah mengizinkan penumpang untuk melepas masker sejak Senin (12/6). Melepas masker diizinkan untuk pengguna kereta api jarak jauh. Izin lepas masker hanya diberikan kepada penumpang yang sehat.

PT KAI juga mengimbau agar pengguna kereta tetap menjalani vaksin booster. Izin itu sesuai SE Menhub Nomor 17 tahun 2023 tentang Protokol Perjalanan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

