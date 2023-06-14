Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Madinah kembali mengevakuasi jemaah haji ke Makkah. Evakuasi dilakukan bertahap sampai dengan hari terakhir jemaah di Madinah. Total ada 18 jemaah yang sudah dievakuasi
Proses evakuasi dilakukan hingga 15 Juni 2023. Masih ada jemaah yang dirawat di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Namun jumlahnya cenderung menurun.
KKHI berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah haji.
Reporter: Sucipto
Produser: Nofellisa
(fru)
