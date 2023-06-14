Oknum ojol yang akan melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan tepergok dan berhasil digagalkan polisi di Jalan PLN, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menggunakan modus meninggalkan narkoba disuatu lokasi untuk kemudian diambil oleh pembeli.

Pengungkapan transaksi narkoba jenis tembakau gorila ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran, namun sayang pelaku yang beratribut ojol berhasil kabur. Ketua RT mengungkap transksi narkoba kerap menggunakan motor yang berbeda serta menggunakan atribut ojek online. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya.

