Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tiba di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (14/6) sore. Kedatangan mantan politisi Partai Gerindra tersebut untuk menghadiri pelantikan sebagai kader resmi partai berlambang Ka'bah tersebut.

Sandi tiba di Kantor dengan kemeja putih dibalus jas dan peci bewarna hitam dan langsung masuk ke dalam. Sandi langsung disambut oleh Ketua Dewan Pertimbangan PPP Rommahurmuziy Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, dan Juru Bicara PPP Achmad Baidowi serta Usman M Tokan.

(fru)

