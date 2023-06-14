...

Jelang Pelantikan, Sandiaga Uno Tiba di DPP PPP

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 17:00 WIB
A A A
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tiba di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (14/6) sore. Kedatangan mantan politisi Partai Gerindra tersebut untuk menghadiri pelantikan sebagai kader resmi partai berlambang Ka'bah tersebut.
 
Sandi tiba di Kantor dengan kemeja putih dibalus jas dan peci bewarna hitam dan langsung masuk ke dalam. Sandi langsung disambut oleh Ketua Dewan Pertimbangan PPP Rommahurmuziy Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, dan Juru Bicara PPP Achmad Baidowi serta Usman M Tokan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini