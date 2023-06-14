...

Sempat Dikira Sampah, Pria di Pademangan Terseret Kereta Api Sejauh 300 Meter

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 16:00 WIB
Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta jalan Rajawali, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Seorang pria tersambar kereta dan terseret jauh pada Rabu (14/6/2023)
 
Kondisi korban saat ditemukan sudah tewas dengan tubuh hancur. Jasad mirip sampah itu ditemukan di perlintasan kereta dari arah Stasiun Kemayoran menuju Ancol 
 
Kasus kecelakaan kereta ditangani Polsek Pademangan. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat

