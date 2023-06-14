Dua perempuan jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keduanya asal Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban masih berusia belasan tahun atau di bawah umur.

Kronologinya, April 2022 kedua korban diiming-imingi kerja ke Timur Tengah. Pelaku yang merayu korban untuk kerja ke luar negeri perempuan inisial ES (41).

Dalam pengurusan keberangkatan itulah pelaku memalsukan data usia korban. Selasa (13/6) empat orang diamankan AR (56), RA (27), MY (47) dan U (47) masih DPO.

Kontributor: Ilham Nugraha

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

