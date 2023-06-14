Kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Barat, Kalteng, meluas, Rabu (14/6). Saat ini sudah sekitar 60 hektare lahan dan hutan yang hangus dilalap si jago merah. Hutan yang terbakar berdekatan dengan perkebunan sawit milik warga.

Petugas berjibaku memadamkan api yang diduga muncul akibat cuaca panas. Proses pemadaman sulit karena tidak ada jalan dan keterbatasan air.

Kontributor: Sigit Dzakwan Pamungkas

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News