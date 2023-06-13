...

Pandai Besi Banjir Orderan Pisau dan Golok Jelang Idul Adha di Mandailing Natal

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 10:11 WIB
Jelang Idul Adha, pandai besi di Mandailing Natal, Sumut, banjir pesanan. Pesanan berupa pisau dan golok sangat tajam untuk memotong hewan kurban. Dalam sehari, pandai besi di daerah tersebut bisa menerima 10 pesanan.
 
Selain terkenal ketajamannya, golok dan pisau juga dipatok dengan harga murah. Satu bilah pisau dihargai sebesar Rp25 ribu dan golok Rp60 ribu.
 
Hari biasa, perajin harus menjajakan golok dan pisau keliling kampung.
 
Kontributor: Ahmad Husein Lubis
Produser: B.Lilia Nova

