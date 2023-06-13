Jelang Idul Adha, pandai besi di Mandailing Natal, Sumut, banjir pesanan. Pesanan berupa pisau dan golok sangat tajam untuk memotong hewan kurban. Dalam sehari, pandai besi di daerah tersebut bisa menerima 10 pesanan.

Selain terkenal ketajamannya, golok dan pisau juga dipatok dengan harga murah. Satu bilah pisau dihargai sebesar Rp25 ribu dan golok Rp60 ribu.

Hari biasa, perajin harus menjajakan golok dan pisau keliling kampung.

