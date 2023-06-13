PSSI membantah absennya megabintang sepakbola dunia Argentina, Lionel Messi dalam FIFA Matchday melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

PSSI menegaskan, timnas Argentina dan Messi akan datang ke Jakarta untuk pertandingan tanggal 19 Juni 2023 sesuai jadwal dan tidak ada penundaan.

Kabar batal hadirnya Messi pada laga nanti mengejutkan pecinta sepakbola Tanah Air. Hal ini dipicu artikel jurnalis Argentina yang menyebut Messi tidak ikut dalam lawatan ke Indonesia.

