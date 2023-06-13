Seorang jemaah haji asal Kabupaten Barito Utara, Kalteng, meninggal dunia di Madinah. Jemaah haji itu bernama Abdul Karim meninggal dunia karena penyakit jantung.

Setelah pengurusan administrasi dan pemulasaran, jenazah dimakamkan. Jenazah dimakamkan di Pemakaman Baqi, Madinah, Arab Saudi.

Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam keluarga. Dikonfirmasi Senin (12/6), keluarga membenarkan kejadian itu. Rumah duka di Jalan Sengaji Hulu, Melayu, Barito Utara, Kalteng.

Kontributor: Fathur Rohman

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

