Aksi percobaan penculikan wanita yg berprofesi sebagai guru les privat di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang terekam CCTV. Pelaku diduga merupakan mantan pacar korban yang cintanya ditolak oleh korban. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan oleh warga.

Beruntung korban sempat melompat dan berhasil keluar dari mobil. Pelaku kabur dan nyaris menabrak warga yang berdiri menghadang mobil.

Peristiwa ini ternyata bukan yang pertama kali menimpa korban. Sementara polisi tengah melakukan penyidikan dan memburu pelaku.

Kontributor: Budi Sunandar

(fru)

