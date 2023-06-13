Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H pedagang hewan kurban mulai bermunculan, salah satunya di jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai jenis sapi mulai diperdagangkan dengan jenis dan ukuran yang bermcam-macam dengan harga yang bervariasi.

Roland salah satu pedagang menjual sapi Bali dibandingkan jenis simental atau limosin karena kualitas daging yang dihasilkan karena daging yang dihasilkan sapi Bali setelah dipotong bisa mencapai 50 persen dari berat ketika masih hidup.

Sementara, ciri-ciri sapi bali selalu ada corak putih dibagian bokong dengan berat maksimal sapi Bali ialah 600 kg dengan harga mulai Rp20 juta.

Reporter: Danandaya Arya putra

