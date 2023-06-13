...

Sapi Bali Menjadi Pilihan Hewan Kurban saat Idul Adha 1444 H, Pedagang: Dagingnya Lebih Banyak

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 21:30 WIB
A A A
Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H pedagang hewan kurban mulai bermunculan, salah satunya di jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai jenis sapi mulai diperdagangkan dengan jenis dan ukuran yang bermcam-macam dengan harga yang bervariasi.
 
Roland salah satu pedagang menjual sapi Bali dibandingkan jenis simental atau limosin karena kualitas daging yang dihasilkan karena daging yang dihasilkan sapi Bali setelah dipotong bisa mencapai 50 persen dari berat ketika masih hidup.
 
Sementara, ciri-ciri sapi bali selalu ada corak putih dibagian bokong dengan berat maksimal sapi Bali ialah 600 kg dengan harga mulai Rp20 juta.
 
Reporter: Danandaya Arya putra

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini