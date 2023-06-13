Sejumlah pengguna moda transportasi kereta api menyambut baik dicabutnya aturan pakai masker untuk penumpang kereta jarak jauh pada 12 Juni kemarin.

Sebagian besar calon penumpang di Stasiun Pasar Senen terpantau telah melepas masker pada Selsa (13/6/2023).

Kendati demikian, PT KAI tetap mengimbau pemakaian masker untuk mencegah terpapar penyakit atau pun polusi udara.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

