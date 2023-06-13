...

KPK dan Rupbasan Yogyakarta Tutup dan Sita Aset Rafael Alun Trisambodo

Heru Trijoko, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 19:06 WIB
Restoran Bilik Kayu Heritage, salah satu aset Rafael Alun Trisambodo di Yogyakarta telah ditutup dan berhenti beroperasi. Nampak suasana restoran sangat sepi tanpa aktivitas apapun. Pintu gerbang restoran juga tertutup rapat dan digembok.
 
Satu unit mobil box yang merupakan kendaraan operasional restoran juga disita dan ditahan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Yogyakarta.
 
Dalam waktu dekat KPK dan Rupbasan akan memasang plakat informasi penyitaan oleh negara di beberapa lokasi aset milik Rafael Alun Trisambodo.
 
Kontributor: Heru Trijoko 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

