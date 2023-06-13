Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini merespon sang anak, Fuad Bernardi, yang maju dalam perebutan kursi DPRD Jawa Timur. Risma mengatakan sang anak sudah dewasa dan memiliki pengalaman sebagai Ketua Karang Taruna Surabaya sehingga tahu kondisi masyarakat.

Risma juga memberikan wejangan kepada sang anak, untuk terus memiliki niat untuk menolong orang lain jika terpilih nanti. Meski demikian, Risma mendukung Fuad maju menjadi DPRD Jawa Timur di Pemilu 2024 nanti.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

