Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari ini Selasa (13/6).

Ketika di konfirmasi wartawan, Ganjar mengaku pertemuannya dengan Jokowi untuk membahas masalah terkait Candi Borobudur. Ganjar juga menyebut Presiden meminta permasalahan Borbudur agar diselesaikan dengan cepat.

Saat dikonfirmasi pertemuannya turut membahas politik atau tidak, Ganjar hanya menyebut pertemuan tadi tidak berlangsung secara empat mata.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

