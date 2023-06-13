Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan kontestasi Pemilu 2024 mendatang harus melahirkan pemimpin yang transformatif. Hal ini untuk menuju visi Indonesia Emas di tahun 2045. menurut Wapres, visi Indonesia Emas akan terwujud jika Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News