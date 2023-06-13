Ayah dari CDO (17), Jonathan Latumahina menyebut dihampiri 3 orang tidak dikenal (OTK) saat di RS Medika Permata Hijau, tempat awal anaknya dirawat usai insiden penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) Cs. Ketiga orang tersebut datang pada Februari 2023 silam untuk membahas upaya damai. Mereka menawarkan Jonathan untuk memindahkan CDO ke RS yang lebih baik.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News