Jonathan Latumahina menyebut mobil Rubicon hitam yang dipakai terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) melakukan penganiayaan terhadap Cristallino David Ozora (CDO) berubah pelat nomor setelah ditangani pihak kepolisian. Jonathan menceritakan mobil Rubicon Mario Dandy di Polsek Pesanggrahan dipakai untuk menjemput saksi di kasus penganiayaan CDO. Namun, setelah sampai di Polsek Pesanggrahan, mobil Rubicon yang dibawa itu pelat nomornya berubah. Jonathan juga menyebut para pelaku sempat bermain gitar saat menjalani pemberkasan.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

