Polisi Berhasil Ungkap Identitas Mayat Wanita yang Mengapung di Bawah Jembatan

Frendy Christian, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 14:41 WIB
Polresta Mamuju berhasil mengungkap identitas mayat wanita yang ditemukan mengapung di bawah Jembatan Jalan Arteri Mamuju, Sulawesi Barat.
 
Identitas korban terungkap setelah pihak keluarga mendatangi RS Bhayangkara Polda Sulawesi Barat dan melaporkan kehilangan anggota keluarga.
 
Setelah dilakukan pencocokan, pihak keluarga mengenali wajah korban dan membenarkan jika korban merupakan keluarganya.
 
Berdasarkan hasil visum, ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh korban termasuk di bagian leher memar.
 
